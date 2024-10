Al Parco Villa Filippina torna l’Oktoberfest: birre, street food siciliano e tanti appuntamenti per i più piccoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 18 al 20 ottobre torna al Parco Villa Filippina l’Oktoberfest. Una festa in chiave siciliana, dove la famiglia trova ampio spazio con una carrellata di appuntamenti per adulti e bambini. Protagonista la birra. Spazio anche a bontà di chiara evocazione tedesca nella speciale postazione Monsù Palermotoday.it - Al Parco Villa Filippina torna l’Oktoberfest: birre, street food siciliano e tanti appuntamenti per i più piccoli Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 18 al 20 ottobreal. Una festa in chiave siciliana, dove la famiglia trova ampio spazio con una carrellata diper adulti e bambini. Protagonista la birra. Spazio anche a bontà di chiara evocazione tedesca nella speciale postazione Monsù

"Da parco a parco" : una passeggiata culturale e ambientale dal giardino di Villa Saffi al parco naturale “La Cócla” - Parte da Villa Saffi, domenica 6 ottobre alle ore 16,00 una passeggiata culturale e ambientale che collegherà il Giardino di Villa Saffi al Parco Naturale “La Cócla” . L’evento rientra nella rassegna "A Spasso nel Parco" che, nelle domeniche di settembre e ottobre, ha già registrato oltre 500... (Forlitoday.it)

Visita guidata a Villa Gallarati Scotti ed al suo parco romantico - La Villa Gallarati Scotti di Fontaniva, già Ca’ Orsato e Villa Cittadella Vigodarzere, risale almeno ai primi anni del XVI secolo. Elegante nelle sue geometrie neoclassiche, si ritiene sia appartenuta in origine alla famiglia dei Da Fontaniva, e che solo poi sia passata agli Orsato, per via... (Padovaoggi.it)

Le meraviglie di Parco Bolasco e la sua villa - In Borgo Treviso, a Castelfranco, c’è un gioiello architettonico e botanico che ancora in pochi conoscono. Per tutto il ‘500 fu dimora della famiglia Corner, del ramo di San Maurizio della Ca Granda. Con la caduta della Serenissima la proprietà passo in mano ai conti Revedin. La grande e... (Trevisotoday.it)