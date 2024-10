Lanazione.it - Acli Pisa, nell’auditorium “Toniolo” dell'Opa celebrato il 27esimo congresso

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Come l’uccellino del racconto di Paulo Coelho che, con poche gocce d’acqua nel becco, vola verso l’incendio, benché consapevole di non poterlo spegnere da solo. E che, agli altri animali, che fuggendo lo prendono in giro, risponde così: “Lo so che da solo non ce la faccio, ma se tutti seguissero il mio esempio, riusciremo a dominare le fiamme e a salvare la foresta”. E’ l’immagine che chiude la relazione del presidente uscente Andrea Valente alprovinciali che si èsabato all’auditorium “’Operaa Primaziale, il primo con la nuova denominazione diprovinciali die Lucca, approvata all’unanimità dai partecipanti.