? Ustionata al ristorante dopo lo scoppio di una pentola: ricoverata in ospedale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per lunghi attimi si è temuto il peggio, tanto che inizialmente l’allarme era stato lanciato in codice rosso: i primi accertamenti, per fortuna, hanno escluso complicazioni più serie. Ma rimane comunque sotto osservazione la cuoca di 41 anni che domenica mattina è rimasta lievemente Ustionata Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per lunghi attimi si è temuto il peggio, tanto che inizialmente l’allarme era stato lanciato in codice rosso: i primi accertamenti, per fortuna, hanno escluso complicazioni più serie. Ma rimane comunque sotto osservazione la cuoca di 41 anni che domenica mattina è rimasta lievemente

Bresciatoday.it - ? Ustionata al ristorante dopo lo scoppio di una pentola: ricoverata in ospedale

Brescia, cuoca ustionata dal vapore della pentola a pressione - Molta paura per una 42enne che è stata investita dal getto bollente della pentola nella cucina del locale marocchino Riad, in via Bazoli.(quibrescia.it)

Esplode il motore della barca durante la gita, Giovanni muore dopo due mesi di agonia: pochi giorni fa aveva perso suo padre - Muore dopo due mesi di agonia in ospedale. Giovanni Casano, operaio di 48 anni, era rimasto ferito gravemente lo scorso 4 agosto su una barca ...(msn.com)

Dà fuoco a donna in strada, grave una 26enne: "Una lite per un ragazzo conteso" - Secondo quanto si è appreso la 26enne sarebbe vittima di un'aggressione avvenuta in strada nel contesto di una lite con un'altra donna. Tutto avrebbe avuto origine da una lite tra due ragazze ...(today.it)