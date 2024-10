Vespa, stoccata alla Rai: "A celebrazioni nessuna parola su Porta a Porta" (Di domenica 6 ottobre 2024) Bruno Vespa non fa sconti alla Rai per l'assenza di Porta a Porta nel parterre di programmi ricordati in occasione delle celebrazioni per i 100 anni del servizio pubblico. Il giornalista e conduttore ci è andato giù duro su X: "Ieri sera alla celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 (Di domenica 6 ottobre 2024) Brunonon fa scontiRai per l'assenza dinel parterre di programmi ricordati in occasione delleper i 100 anni del servizio pubblico. Il giornalista e conduttore ci è andato giù duro su X: "Ieri seracelebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 (Today)

Today - Vespa stoccata alla Rai | A celebrazioni nessuna parola su Porta a Porta

Celebrazioni Rai, Bruno Vespa: "Mai citato Porta a porta" - Il giornalista ha abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione: "Non una parola, né una immagine". (Ilgiornale)

Vespa, stoccata alla Rai: “A celebrazioni nulla su Porta a Porta” - "Ieri sera alla celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione sono stati […]. "Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda resta sempre dalla stessa parte", ha scritto il giornalista in un post su X Bruno Vespa contro la Rai per l’assenza di Porta a Porta tra quelli ricordati in ... (Sbircialanotizia)

Bruno Vespa abbandona la festa dei 100 anni Rai: “Nessun accenno a Porta a Porta, sono indignato” - Bruno Vespa racconta in una lettera pubblica la scelta di lasciare la serata di festeggiamenti per i 100 anni del servizio pubblico.Continua a leggere . (Fanpage)