Triesteprima - Trieste che impresa passa a Napoli e vola in vetta alla Serie A

Ko interno per il Napoli Basket: Trieste passa al PalaBarbuto con un super Markel Brown - Seconda sconfitta in campionato per il Napoli Basket. Dopo il ko all'esordio contro Pistoia, gli azzurri cedono a Trieste alla prima casalinga 83-92. Grande protagonista del match è l'ex di turno Markel Brown, che mette a segno ben 29 punti. Gli ospiti reduci dalla vittoria casalinga contro... (Napolitoday)

Altro KO per Napoli Basket: l’ex Brown trascina Trieste con 29 punti - Per gli Azzurri non bastano Copeland e Totè, autore di una buonissima gara. Come ad inizio secondo quarto. L’intensità è altissima e le squadre ormai sono punto a punto, poi a 1:44 dal termine Uthoff porta a +5 Trieste e gela il palazzetto. Nuova sconfitta per il Napoli Basket di coach Milicic, ... (Spazionapoli)

Dinamo, sconfitta pesante a Milano - La Dinamo Sassari è stata sconfitta per 100 a 75 a Milano dall'Olimpia. Il match è stato dominato dai lombardi che hanno amministrato il largo vantaggio fino all'ultimo quarto. Sono state 4 le partite ...(rainews)

