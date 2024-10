Scontri e feriti al corteo pro Palestina. Il Viminale: «C'erano infiltrati» arrivati anche da Padova e Mestre «inseriti nelle prime file» (Di domenica 6 ottobre 2024) Bottiglie, pali della segnaletica, pietre e bombe carta contro le camionette delle forze dell?ordine: alla fine i professionisti dei disordini hanno forzato il blocco formato dai blindati in (Di domenica 6 ottobre 2024) Bottiglie, pali della segnaletica, pietre e bombe carta contro le camionette delle forze dell?ordine: alla fine i professionisti dei disordini hanno forzato il blocco formato dai blindati in (Ilgazzettino)

Roma, scontri alla manifestazione pro Palestina: decine di feriti - “Noi vogliamo Gaza libera“, hanno cantato ancora i presenti. Foto Ansa/Massimo PercossiDisordini a Roma Quattro le persone bloccate e accompagnate alla Questura di Roma. L'articolo Roma, scontri alla manifestazione pro Palestina: decine di feriti sembra essere il primo su VelvetMag. Un ... (Velvetmag)

Roma: scontri al corteo pro Palestina. Lanci di sassi e bottiglie. Feriti una ragazza e alcuni agenti. Manifestanti fermati - . La guerriglia in piazzale Ostiense. Feriti una ragazza e alcuni agenti. Lanci di sassi e bottiglie. Dopo oltre tre ore di calma totale, alcuni Manifestanti incappucciati si sono avvicinati alle forze dell’ordine che ne avevano impedito il corteo per tutto il pomeriggio, ne è nata una ... (Firenzepost)

Roma, guerriglia al corteo pro Palestina: scontri tra agenti e manifestanti, 34 feriti e 40 persone portate in questura - . . Il tentativo dei manifestanti pro Palestina di partire in corteo termina tra i disordini messi in atto dagli infiltrati violenti e i getti di idranti della polizia usati per disperderli:. Gli agenti che rispondono con lacrimogeni e cariche. Una guerriglia urbana scatenata con bombe carta , pali ... (Gazzettadelsud)