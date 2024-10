Scherma a Napoli 203 atleti provenienti da 19 Paesi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Risuonano le note dell’inno di Mameli nell’impianto che ha aperto le porte a 203da 19e che ha ospitato la prova di spada maschile individuale e quella di spada femminile a squadre. La tappa napoletana del Circuito europeo cadetti di, che ormai in pianta stabile fa capolino in città, ha avuto inizio nel segno di Partenope e della Campania. Ha trionfato nella gara di spada maschile Davide Del Prete, portacolori del ClubSan Nicola. Il casertano, allievo del maestro Mario Renzulli, ha dominato e battuto in finale Giovanni Sinatra del Cus Catania col punteggio di 15-8. La certezza del podio per Del Prete è arrivata con la vittoria per 15-12 su Riccardo Perrone (Pro Patria Milano) che si è appropriato del terzo gradino del podio, accanto a Francesco Delfino (Circolo Ravennate della spada) superato da Sinatra 15-13 . (Ildenaro)