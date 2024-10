Sangiovanni torna sui social dopo meno di un anno di assenza | Nuovi sogni

(Di domenica 6 ottobre 2024)ha finalmente rotto il silenzio.otto mesi didai, l’ex stella di Amici è riapparsa con un post che ha fatto esplodere la rete. E non poteva scegliere giorno più simbolico: quello in cui avrebbe dovuto tenere il suo concerto al Forum di Assago, annullato mesi fa per prendersi cura di sé. Cosa è successo a: tutto parte da Sanremo Torniamo a febbraio. Sanremo lo aveva visto esibirsi con Finiscimi, una canzone che portava addosso tutto il peso della fine della storia con Giulia Stabile. Ma l’entusiasmo del pubblico? Lontano, disperso. La performance non era esplosa come ci si aspettava, e in tanti avevano notato una versione del cantante spenta, in contrasto con il giovane carico di energia che avevamo visto nel 2022. (Dilei)