Rubini sequel sui De Filippo | A breve l’inizio della scrittura

E' emozionato Sergio tornando a Napoli, città che ama, questa volta dopo il grande successo del film tv che ha raccontato la storia di Eduardo Titina e Peppino. "Li abbiamo lasciati nel Natale del 1931 – anticipa- e la seconda parte partira' dal giorno dopo. Sara' piu' straziante perche' raccontera' la guerra ma anche la speranza rinascita.