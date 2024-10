Rapporti internazionali, l'affondo: "Comune informato dei trasporti di armi e mezzi militari per Camp Darby" (Di domenica 6 ottobre 2024) "I trasporti di mezzi militari ed armi da e verso Camp Darby sono continui, e il Comune di Pisa è sempre stato informato". L'accusa arriva da Diritti in Comune, che spiega: "E’ questo quello che emerge dalle verifiche fatte dal nostro gruppo consiliare sulle notifiche costanti che sono arrivate (Di domenica 6 ottobre 2024) "Idiedda e versosono continui, e ildi Pisa è sempre stato". L'accusa arriva da Diritti in, che spiega: "E’ questo quello che emerge dalle verifiche fatte dal nostro gruppo consiliare sulle notifiche costanti che sono arrivate (Pisatoday)

Il progetto per Rho “Smart City”. Mobilità, trasporti, piazze da vivere. Comune e Mind a caccia di idee - Identificare potenziali soluzioni e partner tecnologici in grado di rispondere alle sfide condivise con particolare attenzione alla Mobilità e ai trasporti, attraverso un percorso virtuoso condiviso tra pubblico e privato. . L’obiettivo Comune è mettere al centro le esigenze dei cittadini per ... (Ilgiorno)

Tre ferrovieri giurano in Comune: da oggi sono incaricati della contestazione delle infrazioni relative alle norme di Polizia dei Trasporti - ANCONA – Tre giovani dipendenti di Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato italiano, hanno prestato giuramento questa mattina davanti al vicesindaco, nonché assessore alla Sicurezza, Giovanni Zinni. I nuovi pubblici ufficiali sono Federica Brocchini, Enea Paolucci e Valeria Santarelli. Tutti e... (Anconatoday)