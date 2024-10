Posticipo Serie A Fiorentina-Milan 2-1

(Di domenica 6 ottobre 2024) 22.45 Nella spunta la. Tante emozioni al 'Franchi'. Theo entra in ritardo su Dodo, Kean dal dischetto, Maignan blocca (20').La Viola passa comunque con un pregevole diagonale dell' ex rossonero Adli (35'). Al 45' rigore per il(Ranieri stende Reijnders) De Gea respinge Theo. Il portiere viola si ripete al 56' (Kean colpisce Gabbia) sul nuovo rigore di Abraham. Cross di Theo, palombella al volo di Pulisic che supera De Gea (60') per il pari.Ranieri decisivo su Pulisic lanciato.Al 73' errore di Tomori, Gudmundsson fa festa. (Servizitelevideo.rai.it)