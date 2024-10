Pontida l’internazionale sovranista assolve Salvini | Altro che processo su Open Arms merita un encomio

(Di domenica 6 ottobre 2024)(Bergamo), 6 ottobre 2024 – Effettosul raduno di. Ilè quello che attende Matteo, per cui i pm di Palermo hanno chiesto una condanna a sei anni di reclusione per avere bloccato, nell'agosto del 2019, lo sbarco dei migranti dalla nave org. The leaders of right moviments at traditional Lega party rally in(Bergamo), 6 October 2024. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA Così, al raduno della Lega, compaiono striscioni, t-shirt, pettorali con scritte di appoggio al segretario-ministro-vice premier che riceve, sul palco, la pubblica solidarietà dei rappresentanti di partiti e movimenti alleati in Europa. Si ritrova la destra E la "cifra della2024: una grande assise del sovranismo, della Destra europea. (Ilgiorno)