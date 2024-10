Pontida 2024, Vannacci: “Noi la cittadinanza non la svendiamo. Questa è una nuova Lega, quella dell’onore e della difesa della patria” (Di domenica 6 ottobre 2024) Pontida. “In questo posto 850 anni fa si giurò fedeltà alla Lega Lombarda. Grazie per avermi accolto qui, nel sacro suolo”. Così il generale Roberto Vannacci apre il suo discorso sul palco di Pontida, a pochi mesi dalla sua elezione al Parlamento Europeo. “Attenzione, perché in molti vi definiscono ‘estremisti’ – afferma rivolgendosi ai militanti – La nostra Italia non la vogliamo cambiare: crediamo nei nostri usi e costumi. Non vogliamo cedere più la sovranità. Non vogliamo svendere la nostra cittadinanza, quella che i nostri nonni si sono guadagnati sul Carso. Ma se voi andate in Arabia Saudita, dopo 5 anni sareste arabi? Non c’è motivo di regalarla agli altri. È figlia di chi ha combattuto, di chi ha creduto nella patria. Questa è la prima lotta che combattiamo. Ed è cominciata nei gazebi: difendere la patria non è un reato. E noi siamo pronti a difenderla”. (Di domenica 6 ottobre 2024). “In questo posto 850 anni fa si giurò fedeltà allaLombarda. Grazie per avermi accolto qui, nel sacro suolo”. Così il generale Robertoapre il suo discorso sul palco di, a pochi mesi dalla sua elezione al Parlamento Europeo. “Attenzione, perché in molti vi definiscono ‘estremisti’ – afferma rivolgendosi ai militanti – La nostra Italia non la vogliamo cambiare: crediamo nei nostri usi e costumi. Non vogliamo cedere più la sovranità. Non vogliamo svendere la nostrache i nostri nonni si sono guadagnati sul Carso. Ma se voi andate in Arabia Saudita, dopo 5 anni sareste arabi? Non c’è motivo di regalarla agli altri. È figlia di chi ha combattuto, di chi ha creduto nellaè la prima lotta che combattiamo. Ed è cominciata nei gazebi: difendere lanon è un reato. E noi siamo pronti a difenderla”. (Bergamonews)

