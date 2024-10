Polveri e biossido d’azoto La città torna in regola | Mobilità sostenibile La scelta ha pagato

(Di domenica 6 ottobre 2024) Inquinanti in calo e nei limiti di legge sia lungo i viali di circonvallazione che nel resto della. È questo, in sintesi, il bollettino della nostra aria che emerge analizzando i dati delle centraline Arpat. Un risultato raggiunto anche grazie all’alt di Palazzo Vecchio per i veicoli dai motori più ‘anziani’. Dal 31 marzo 2021 infatti nella ztl nell’area dei viali esiste il divieto per auto e veicoli commerciali per il trasporto merci diesel Euro 4. Mentre dal 1 novembre 2023, solo nell’area dei viali dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18,30, è scattato il divieto per auto e veicoli commerciali diesel Euro 5. E i risultati sono arrivati: le concentrazioni didi azoto (No2) si sono abbassate gradualmente negli anni fino a raggiungere il valore di 41 microgrammi/m3 nel 2023. (Lanazione)