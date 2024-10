PARLANO GLI ARTIGIANI

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Siamo rari, quasi introvabili, ma ci siamo ancora". Parla così Luca Paci, ascolano di 52 anni che nella vita, oltre al lavoro da autista, possiede un uliveto. "In questo settore c’è tantissimo lavoro, ma davvero tanto. Quello che manca è sempre la forza lavoro, che adesso è veramente ai minimi storici. Prima c’erano gli anziani che portavano avanti questi settori, che si impegnavano, anche dopo la pensione, a portare avanti il mestiere. Ma ora giustamente gli anziani non ce la fanno più e di giovani non c’è neanche l’ombra. Non riesci a trovare nessuno da assumere per fare questi lavori, nessuno. Hanno altri interessi, sia i giovani che i meno giovani. Non solo non conosco nessun ragazzo che faccia questo lavoro, ma non conosco neanche più qualche pensionato che si dedichi a questa attività". Il problema è sempre lo stesso, condiviso dai pochi superstiti ascolani che restano in piedi. (Ilrestodelcarlino)