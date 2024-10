Padova, il match winner Michael Liguori: «Non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo volare basso» (Di domenica 6 ottobre 2024) La rete che ha deciso il derby contro il Vicenza non accontenta Michael Liguori, al quarto centro in otto gare e sempre più decisivo nel meccanismo di mister Andreoletti: «Non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo volare basso. Spagnoli ha fatto un assist eccezionale, ma io devo rivedere ancora (Padovaoggi) (Di domenica 6 ottobre 2024) La rete che ha deciso il derby contro il Vicenza non accontenta, al quarto centro in otto gare e sempre più decisivo nel meccanismo di mister Andreoletti: «Non. Spagnoli haun assist eccezionale, ma io devo rivedere

Michael Keaton dice di aver "fatto schifo" in Dumbo: "Mi dà fastidio ancora oggi" - "Penso di averlo deluso in un film, ma questo è quello che penso io, e mi dà fastidio ancora oggi. Durante una nuova intervista con il New York Times, fatta insieme alle sue co-star di Beetlejuice Beetlejuice Winona Ryder, Catherine O'Hara e al regista Tim Burton, l'attore si è aperto sul suo ruolo ... (Movieplayer)

Non solo tra chi torna senza una medaglia ma soprattutto tra chi l'ha vinta. Dilaga, a Giochi finiti, il «post-Olympic blues»: lo choc improvviso di non avere più un obiettivo chiaro. Michael Phelps e Simone Biles ne hanno parlato apertamente ma ne soffrono in tanti. D'altra parte, soffriamo del vuoto pure noi, che non abbiamo fatto niente, a parte guardarli - Idem la nuotatrice britannica Cassie Patten, medaglia di bronzo a Pechino: «andavo a nuotare e mi sedevo a bordo piscina a piangere». Gli atleti cadono vittime della Depressione post-Olimpiadi sembra essere il primo su iO Donna. “E ora?” Ma Phelps è in buona compagnia: anche Simone Biles nel ... (Iodonna)

Padova-Vicenza, Liguori: “Vittoria importante ma non abbiamo fatto ancora niente” - Le parole del match winner Michael Liguori al termine di Padova-Vicenza ... Vittoria importante ma ora dobbiamo rimboccarci le maniche perché comunque non abbiamo fatto niente, sabato c'è un'altra ...(padovasport.tv)

Padova, il match winner Michael Liguori: «Non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo volare basso» - Emozioni, sensazioni e parole dell'uomo della partita, insieme al portiere Mattia Fortin, il fantasista Michael Liguori ...(padovaoggi)

