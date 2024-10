Mota risponde a Dovbyk, 1-1 tra Monza e Roma (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - La Roma non riesce a lasciarsi alle spalle la sconfitta europea con l'Elfsborg, tornando da Monza con un amaro pareggio. All'U-Power Stadium finisce 1-1 con il botta e risposta tra Dovbyk e Mota nel corso della ripresa. La squadra di Juric, al primo passo falso in campionato dopo i successi con Udinese e Venezia, sale a quota 10 punti, mentre gli uomini di Nesta tornano a smuovere la loro classifica portandosi a 4, ma restando comunque nelle zone più pericolose. Come prevedibile sono i giallorossi che provano a fare la partita sin dalle prime battute, creando la prima palla gol allo scoccare del quarto d'ora: Kone colpisce un palo con un mancino dal limite, poi Dovbyk insacca sulla ribattuta ma lo fa in posizione di fuorigioco. La risposta dei padroni di casa è immediata ed è targata Maldini, che riceve sulla sponda di Pessina e di sinistro impegna seriamente Svilar. (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Lanon riesce a lasciarsi alle spalle la sconfitta europea con l'Elfsborg, tornando dacon un amaro pareggio. All'U-Power Stadium finisce 1-1 con il botta e risposta tranel corso della ripresa. La squadra di Juric, al primo passo falso in campionato dopo i successi con Udinese e Venezia, sale a quota 10 punti, mentre gli uomini di Nesta tornano a smuovere la loro classifica portandosi a 4, ma restando comunque nelle zone più pericolose. Come prevedibile sono i giallorossi che provano a fare la partita sin dalle prime battute, creando la prima palla gol allo scoccare del quarto d'ora: Kone colpisce un palo con un mancino dal limite, poiinsacca sulla ribattuta ma lo fa in posizione di fuorigioco. La risposta dei padroni di casa è immediata ed è targata Maldini, che riceve sulla sponda di Pessina e di sinistro impegna seriamente Svilar. (Agi)

Agi - Mota risponde a Dovbyk 1-1 tra Monza e Roma

Monza-Roma 1-1: botta e risposta tra Dovbyk e Mota, i giallorossi non decollano - . . All. Monza-Roma 1-1 (0-0) MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco, Izzo, Marì, Carboni, Pedro Pereira (28' st D’Ambrosio), Bianco (18' st Dany Mota), Bondo, Kyriakopoulos, Maldini (43' st Caprari), Pessina, Djuric. (56 Vailati, 69 Mazza, 5 Caldirola, 20 Forson, 24 Maric, 27 Valoti, 55 Martins, 84 Ciurria). (Gazzettadelsud)

Monza-Roma termina 1-1: Dany Mota risponde a Dovbyk, proteste per un rigore su Baldanzi - La Roma non va oltre l'1-1 contro il Monza. All'U-Power Stadium la squadra di Juric frena e non riesce a conquistare i 3 punti, mettendo in evidenza diverse lacune sia difensive che... (Ilmessaggero)

Serie A, Monza-Roma 1-1: Mota risponde a Dovbyk - Passano nove minuti e arriva il pareggio del Monza con Dany Mota: Maldini serve Carboni sulla sinistra, il terzino crossa teso in area, e il portoghese insacca sul secondo palo dopo la deviazione di Svilar, intervenuto per intercettare il traversone. Monza penultimo a quota 4 con il Venezia. ... (Lapresse)

Serie A, Lazio-Empoli 2-1: Zaccagni e Pedro ribaltano il vantaggio di Esposito - La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli: le reti di Zaccagni e Pedro ribaltano l’iniziale vantaggio di Esposito e fanno esultare il pubblico dell’Olimpico. Primo ko del campionato per i toscani; bianco ...(mondopalermo)

Rigore non dato alla Roma, Ghisolfi sbotta: “È inaccettabile, vogliamo rispetto” - Monza-Roma, intervento a gamba tesa di Ghisolfi in diretta. C’è l’annuncio in diretta del direttore sportivo.(asromalive)