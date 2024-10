Monica Guerritore: “Una donna che sta con un uomo più giovane viene ancora considerata scabrosa solo perché non bara. Dopo i 60 anni la vita non è finita” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Un melodramma che mette insieme vari generi, dal family al noir. Ambientato tra Napoli e la meravigliosa costiera amalfitana”, così il regista Pappi Corsicato racconta la nuova serie tv “Inganno”, disponibile dal 9 ottobre su Netflix in sei episodi, prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios. Gli attori protagonisti sono Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Nel cast anche Emanuel Caserio, Dharma Mangia Woods, Francesco Del Gaudio, Denise Capezza, Fabrizia Sacchi e con la partecipazione di Geppy Gleijeses. Tutto ruota attorno a Gabriella (Monica Guerritore), proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana. Una donna elegante, fiera dei suoi sessant’anni e consapevole del suo ruolo.Un giorno incontra l’affascinante e misterioso Elia (Giacomo Gianniotti) che porterà scompiglio non solo nella vita di Gabriella, ma anche di tutta la sua famiglia. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Un melodramma che mette insieme vari generi, dal family al noir. Ambientato tra Napoli e la meravigliosa costiera amalfitana”, così il regista Pappi Corsicato racconta la nuova serie tv “Inganno”, disponibile dal 9 ottobre su Netflix in sei episodi, prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios. Gli attori protagonisti sonoe Giacomo Giotti. Nel cast anche Emanuel Caserio, Dharma Mangia Woods, Francesco Del Gaudio, Denise Capezza, Fabrizia Sacchi e con la partecipazione di Geppy Gleijeses. Tutto ruota attorno a Gabriella (), proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana. Unaelegante, fiera dei suoi sessant’e consapevole del suo ruolo.Un giorno incontra l’affascinante e misterioso Elia (Giacomo Giotti) che porterà scompiglio nonnelladi Gabriella, ma anche di tutta la sua famiglia. (Ilfattoquotidiano)

Monica Guerritore e il sesso con un uomo più giovane: anche a 60 anni il corpo di una donna può essere desiderato - Il coraggio l’ho trovato nel mestiere, è giusto alzare l’asticella per tutte le donne: devono essere quello che sono realmente. Ma chi l’ha detto? Non è così. Se stai con un uomo giovane esiste: c’è il mio corpo e c’è il suo. A 60 anni non hai il corpo di una di trenta, ma può suscitare desiderio». ... (Dailymilan)

Inganno: Netflix pubblica trailer e data della serie con Monica Guerritore e l'ex-Diabolik Giacomo Ganniotti - Una nuova serie tutta italiana sta per arrivare sulla piattaforma digitale, con protagonista Monica Guerritore Netflix ha diffuso in streaming e rivelato la data d'uscita di Inganno, la sua nuova serie drammatica con protagonisti assoluti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Inganno è basata ... (Movieplayer)

Monica Guerritore per Unifi Chairs: "Il teatro per comprendere anche il presente" / VIDEO - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Prosegue, per il centenario dell’Università di Firenze, il ciclo di incontri con personalità di chiara fama, realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. Dopo il premio Nobel Guido W. Imbens, l’Ateneo propone alla comunità... (Firenzetoday)