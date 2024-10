Macron a Israele | con voima ora tregua

(Di domenica 6 ottobre 2024) 19.00 "Le restrizioni alle armi arafforzano solo l'asse del terrore dell'Iran". Così il premier israeliano Netanyahu in una telefonata con il presidente francese. Le operazioni dell'Idf contro Hezbollah-ha aggiunto"creano l'opportunità di portare il Libano verso la stabilità, la sicurezza e la pace nell'intera regione". "L'impegno della Francia per la sicurezza diè incrollabile", ha assicurato, "ma è arrivato il tempo per un cessate il fuoco a Gaza e in Libano". Lo riferisce l'Eliseo. (Servizitelevideo.rai)