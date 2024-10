Luconi e la cultura | Prato formidabile laboratorio | sappia ascoltare i fermenti

(Di domenica 6 ottobre 2024) Massimoè regista affermato in ambito teatrale e cinematografico, con una lunga esperienza al fianco di maestri come Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Eduardo De Filippo, Mauro Bolognini. E’ stato direttore artistico del Metastasio dal 2002 al 2005 e condirettore dal 2010 al 2015. Oggi è direttore artistico del Festival di Radicondoli e docente della Fondazione Zeffirelli. E’ stato assessore alladal ’95 al ’99 con il sindaco Fabrizio Mattei., come vede la? "è una città di straordinaria forza e intelligenza pragmatica, con esperienzeli molto significative, che hanno comunicato nel tempo un’immagine positiva di città dinamica dal cuore antico. Purtroppo gli ultimi dieci anni hanno evidenziato una profonda crisi di tutto il sistemale: musei, teatri, attività periferiche". (Lanazione)