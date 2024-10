LIVE – Sinner-Etcheverry 6-73 6-4 6-2 terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sinner-Etcheverry 6-7(3) 6-4 6-2, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 6 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Etcheverry, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). La testa di serie numero uno, dopo il bye di cui ha beneficiato all’esordio, ha debuttato liquidando in due set il giapponese Taro Daniel. Adesso per lui c’è l’argentino, trentunesima forza del seeding, reduce dalla vittoria ottenuta dopo quasi quattro ore ai danni del bombardiere olandese Botic Van De Zandschulp. I due giocatori si sono già incontrati nel gennaio del 2023 in occasione del secondo turno degli Australian Open e il tennista albiceleste fu costretto a soccombere in tre parziali senza storia. Anche in questo caso sarà Sinner a partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers, con Etcheverry che dovrà cercare di regalarsi una prestazione perfetta per poter fare partita alla pari con il proprio avversario. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). La testa di serie numero uno, dopo il bye di cui ha beneficiato all’esordio, ha debuttato liquidando in due set il giapponese Taro Daniel. Adesso per lui c’è l’argentino, trentunesima forza del seeding, reduce dalla vittoria ottenuta dopo quasi quattro ore ai danni del bombardiere olandese Botic Van De Zandschulp. I due giocatori si sono già incontrati nel gennaio del 2023 in occasione del secondodegli Australian Open e il tennista albiceleste fu costretto a soccombere in tre parziali senza storia. Anche in questo caso saràa partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers, conche dovrà cercare di regalarsi una prestazione perfetta per poter fare partita alla pari con il proprio avversario. (Sportface)

LIVE Sinner-Etcheverry 6-7 6-4 2-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break - 0-30 Arriva il primo doppio fallo dell’argentino. 0-15 Il nastro respinge il rovescio lungolinea dell’azzurro. 40-15 Non passa la risposta di rovescio del sudamericano. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 break SINNER! Scappa via il dritto del sudamericano. Scappa via il dritto ... (Oasport)

LIVE Sinner-Etcheverry 6-7 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro porta il match al set decisivo - 15-30 Tracciante lungolinea di rovescio vincente di Etcheverry. 15-15 Sulla riga il dritto incrociato dell’argentino. Dopo il cambio di campo l’argentino servirà per restare nel set. 40-0 Perfetta smorzata di rovescio di Jannik. 40-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Etchverry. ... (Oasport)

LIVE – Sinner-Etcheverry 6-7(3) 6-4 1-1, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - Un Sinner che ha giocato male il tie-break. 30 locali) sullo Stadium Court, al termine dell’altro terzo turno tra Matteo Arnaldi e il russo Daniil Medvedev. PRIMO SET – Etcheverry avanti 4-2 al cambio campo. 09:45 – Sinner ed Etcheverry stanno provando i servizi. 09:40 – Buongiorno, amici di ... (Sportface)