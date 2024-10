LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: De Lie in piedi dopo una caduta, fuga a più di 4? (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:10 Un’ora di gara. Sono 43 i km fatti ad una media, quindi, di 43 km/h. 170 a Tours! 13:04 La corsa ha da poco passato Bonneval, uno dei primi centri abitati tra quelli degni di nota lungo il percorso di oggi. 13:02 fuga a 4’20” adesso. 13:01 Caduto Arnaud De Lie !! Si è già rialzato. Pericolosissimi come avevamo anticipato l’asfalto bagnato, la pioggia costante e il vento che soffia (non troppo forte) ma comunque a 14 km/h. 13:00 Tutti giovanissimi i ragazzi in testa. I francesi Eddy Le Huitouze e Enzo Boulet entrambi 21enni, lo spagnolo Mikel Retegi 23enne e il belga Ceriel Desal 24enne. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:10 Un’ora di gara. Sono 43 i km fatti ad una media, quindi, di 43 km/h. 170 a! 13:04 La corsa ha da poco passato Bonneval, uno dei primi centri abitati tra quelli degni di nota lungo il percorso di oggi. 13:02a 4’20” adesso. 13:01 Caduto Arnaud De Lie !! Si è già rialzato. Pericolosissimi come avevamo anticipato l’asfalto bagnato, la pioggia costante e il vento che soffia (non troppo forte) ma comunque a 14 km/h. 13:00 Tutti giovanissimi i ragazzi in testa. I francesi Eddy Le Huitouze e Enzo Boulet entrambi 21enni, lo spagnolo Mikel Retegi 23enne e il belga Ceriel Desal 24enne. (Oasport)

