Le più odiose di sempre I social insorgono contro le Volta Pagina | cosa è successo | Guarda

(Di domenica 6 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche le, il trio di Reggio Emilia composto da Anna Laura, Antonella e Rosa. Il conduttore, a inizio puntata, ha voluto dedicare qualche secondo per sviscerare i record delle campionesse. Mai nessun concorrente è rimasto in gioco per 30 puntate, vincendo 14 volte e portandosi a casa oltre 307mila euro. A sfidare il dominio delle campionesse ci sono le Canarine, una squadra composta da Katia, Morena e Lara. Anche loro sono emiliane, più nello specifico di Modena. E hanno scelto questo nome perché il canarino è proprio la mascotte della loro città. Ma non c'è (ancora) partita. Lesi riconfermano per la 31esimale campionesse di Reazione a catena. (Liberoquotidiano)