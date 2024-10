Le assenze pesano ancora Alberti in panchina

(Di domenica 6 ottobre 2024) Punti per arrivare senza troppe inquietudini alla sosta: sono quelli che cerca il Modena al ’Nicola Ceravolo’ di Catanzaro, contro una squadra che sembra avere poco in comune con quella della passata stagione che arrivò a disputare le semifinali dei playoff. È cambiato l’allenatore, al posto di Vincenzo Vivarini, ora al Frosinone, c’è Fabio Caserta, che non se la sta passando troppo bene, in estate sono andati via tanti giocatori e ancor di più sono quelli arrivati. Una squadra stravolta, che fa fatica a ingranare, con in classifica un punto in meno del Modena, sette contro otto, che sarà anche priva del suo leader, l’attaccante e capitano Pietro Iemmello, 15 reti lo scorso campionato, ben 28 l’annate precedente in C. (Sport.quotidiano)