Lazio quarta vittoria firmata Pedrito el Drito

(Di domenica 6 ottobre 2024) Battere l'Empoli non è stato facile. La Lazio ha cominciato male, un po' distratta, forse troppo sicura della sua superiorità. E ha preso un gol al 9' minuto. Esposito profitta di un'uscita incerta di Provedel e lo infilza di testa. Partita in salita, come un po' troppo spesso succede alla squadra romana. Ma niente paura, i biancocelesti sono abituati alla rimonta. Prendono in mano, anzi no: coi piedi, il pallone e guidano la cavalcata contro i sorprendenti toscani. I tifosi devono tuttavia aspettare fino al quarto minuto di recupero del primo tempo per tirare il sospiro di sollievo, che solo un gol può dare. Ci pensa Zaccagni a provvedere girando di testa in rete su cross di Tavares, il vero assistman della Lazio. Nella ripresa, al 49', Pezzella travolge in area Dia e l'arbitro Airoldi indica il calcio di rigore.

