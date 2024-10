Lazio-Empoli 2-1: Pedro e Zaccagni ribaltano i toscani e issano l'Aquila al terzo posto (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma 6 ottobre 2024 - La Lazio soffre, sa subire gli avversari, ma sa anche rimontare e vincere. All'Olimpico i biancocelesti superano per 2-1 l'Empoli dopo essere andati sotto nel punteggio, merito della rete di Colombo, prima pareggiata da Zaccagni, poi ribaltata definitivamente da Pedro. I biancoceleti festeggiano così i tre punti, salvando anche un Castellanos in ombra, che in avvio di ripresa si era fatto parare un calcio di rigore da Vasquez. Il succeso porta gli aquilotti al terzo posto momentaneo, mentre arriva il primo ko stagionale della squadra di D'Aversa. Primo tempo Baroni conferma in pieno le previsioni della vigilia: Gila è recuperato ed è al centro della difesa accanto a Romagnoli. Lazzari a destra e Tavares a sinistra sono le scelte per i due terzini. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma 6 ottobre 2024 - Lasoffre, sa subire gli avversari, ma sa anche rimontare e vincere. All'Olimpico i biancocelesti superano per 2-1 l'dopo essere andati sotto nel punteggio, merito della rete di Colombo, prima pareggiata da, poi ribaltata definitivamente da. I biancoceleti festeggiano così i tre punti, salvando anche un Castellanos in ombra, che in avvio di ripresa si era fatto parare un calcio di rigore da Vasquez. Il succeso porta gli aquilotti almomentaneo, mentre arriva il primo ko stagionale della squadra di D'Aversa. Primo tempo Baroni conferma in pieno le previsioni della vigilia: Gila è recuperato ed è al centro della difesa accanto a Romagnoli. Lazzari a destra e Tavares a sinistra sono le scelte per i due terzini. (Sport.quotidiano)

Sport.quotidiano - Lazio-Empoli 2-1 | Pedro e Zaccagni ribaltano i toscani e issano l' Aquila al terzo posto

Serie A, Lazio piega Empoli 2-1 in rimonta: decide Pedro - Scampato il pericolo, l’Empoli non si limita a difendersi ma prova a spingere, con Cacace che dalla distanza vede il suo tiro deviato in angolo. Primo ko stagionale per l’Empoli, invece, che resta a quota 10 ma che conferma ancora l’ottimo lavoro che sta svolgendo il tecnico D’Aversa con una prova ... (Lapresse)

Lazio-Empoli 2-1: Pedro altro super gol, Castellanos sbaglia un rigore - La Lazio vince per due a uno contro l'Empoli. . Nella ripresa i biancocelesti sprecano un calcio di. La squadra di Baroni passa subito in svantaggio per uno scivolone di Provedel ma si rimette in pista giĂ nel finale di primo tempo con un colpo di testa di Zaccagni sul quinto assist di Nuno ... (Romatoday)

Lazio-Empoli 2-1, gol e highlights: Pedro nel finale fa cadere l'imbattibilitĂ degli azzurri - Dopo sette partite alla fine arriva la prima sconfitta anche per questo Empoli. All'Olimpico la Lazio vince in rimonta 2-1 grazie alle reti di Zaccagni e di Pedro, che nel finale spezza l'incantesimo degli azzurri, che perdono l'imbattibilitĂ ma che possono uscire a testa altissima da questa... (Firenzetoday)

Pedro lancia la Lazio al terzo posto: primo stop per l'Empoli Castellanos sbaglia un rigore - La Lazio sale al terzo posto in classifica, a pari punti con la Juventus. All'Olimpico la squadra di Baroni va in svantaggio con l'Empoli (gol di Sebastiano Esposito), la riprende sul finire del primo ...(msn)

Lazio-Empoli, vittoria in rimonta per i biancocelesti: Zaccagni e Pedro firmano il 2-1. Quarta vittoria di fila per Baroni - Con un bel po' di fatica, alla fine la Lazio si porta a casa la quarta vittoria di fila superando 2-1 l'Empoli. I biancocelesti approcciano la seconda sosta Nazionali in vetta all'Europa League e a 3 ...(ilmessaggero)

Lazio-Empoli, Zaccagni a Dazn: “Felici per il risultato. Nazionale? Ho già …” - Le parole del calciatore biancoceleste, intervenuto poco dopo il triplice fischio della gara direttamente dal campo dello stadio Olimpico ...(cittaceleste)