Juric ANALIZZA | Soddisfatto della prestazione ma DELUSO del risultato Dobbiamo trasformare i fischi in applausi

Ivan Juric, allenatore della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Monza. Le parole riprese da TMW: PAROLE – «Abbiamo fatto una bellissima prestazione sia a livello difensivo che di gioco, creando tantissime occasioni da gol. Soddisfatto della prestazione ma deluso del risultato. Dobbiamo trasformare i fischi in applausi»

Camolese: «Torino, col Milan è stata una BELLA PRESTAZIONE. Si vede che JURIC ha lasciato in eredità una COSA fondamentale. Bene Vanoli, ma UN PROBLEMA esiste» - Ma […]. Le parole di Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino dopo il pareggio contro il Milan al debutto in campionato dei granata Giancarlo Camolese, ex mister granata, giudica così su Tuttosport la prestazione del Torino a San Siro. COSA RESTA DEL 2-2 DI Milan-TORINO – «Molte cose positive, ... (Calcionews24)

Juric, Roma bellissima ma rigore non dato scandaloso - "Ho visto veramente una bellissima Roma. Normalmente queste partite le vinci con facilità, in questo momento girà un po' così. Il rigore poi completa l'opera. (ANSA) ...(ansa)

Roma, Ghisolfi furioso: "Rigore non dato inaccettabile, esigiamo rispetto" - Il direttore sportivo della Roma ha avuto da ridire sull'arbitraggio della partita pareggiata contro il Monza- ...(areanapoli)