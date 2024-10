Inferno dei pro Pal a Roma | 4 fermi un arresto 34 agenti feriti Mattarella chiama il capo della polizia

(Di domenica 6 ottobre 2024) All”indomani dell’Intifada rossa dei pro pal sabato ail bilancio degli scontri è un vero e proprio bollettino di guerra. “Il bilanciomanifestazione di ieri aè di 4 persone fermate, tra cui una arrestata, e di oltre 200 allontanate prima dell’inizio. Di queste 51 con foglio di via in quanto gravate da precedenti per reati contro l’ordine pubblico”. Lo riferisce il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un post su X. Da fonti di, si apprende che 150 persone per non farsi identificare ai controlli hanno deciso di tornare indietro scortati fino a limite di provincia. Sono invece 34 glididalle violenze dei manifestanti tra cui un dirigentedi stato che ha riportato la frattura del bacino. (Secoloditalia)