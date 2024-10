Frostpunk 2 – Recensione

(Di domenica 6 ottobre 2024) In2, ti trovi a guidare una popolazione disperata in un mondo congelato, costretto a prendere decisioni morali difficili per costruire una nuova società. Come amministratore, il tuo compito non è solo mantenere in vita la tua città, ma anche gestire le tensioni sociali e politiche che mettono a dura prova la convivenza. Questa volta, però, non sei un leader assoluto: dovrai mediare tra diverse fazioni, ognuna con i propri valori e ideologie. Una delle scelte più difficili che mi è capitata? Sacrificare parte delle abitazioni per recuperare materiale da costruzione. Questo evento mi ha insegnato quanto sia fragile la società che stavo cercando di costruire. Dopo oltre 30 ore di gioco,2 mi ha fatto capire che gestire una civiltà sull’orlo del collasso non è mai facile. Il vero nemico, alla fine, non è il gelo, ma la natura umana stessa. (Nerdpool)