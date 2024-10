Domani il derby di padel tra gli ex di Roma e Lazio (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un derby vero ma con il sorriso e in amicizia. E’ in programma Domani a ora di pranzo (dalle 14 in poi) la sfida speciale a padel tra quattro grandi ex calciatori che hanno fatto la storia del calcio della Capitale: Vincent Candela, Simone Perrotta, Paolo Di Canio e Stefano Fiore si troveranno alla Mediolanum padel Cup in corso al Villa Pamphili padel Club, in nome dell’antica rivalità ma anche del fair play perché prima di tutto i quattro sono amici e compagni di divertimento sul campo da padel. A lanciare la sfida alla vigilia è l’ex laziale Fiore, che fa l’occhiolino e – scherzando – stuzzica gli avversari ridendo: “Domani affronteremo due lupacchiotti che proveranno a vender cara la pelle ma sarà dura fermare il volo delle aquile.. dopo la prima bandeja siamo pronti a volare verso la vittoria!”. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unvero ma con il sorriso e in amicizia. E’ in programmaa ora di pranzo (dalle 14 in poi) la sfida speciale atra quattro grandi ex calciatori che hanno fatto la storia del calcio della Capitale: Vincent Candela, Simone Perrotta, Paolo Di Canio e Stefano Fiore si troveranno alla MediolanumCup in corso al Villa PamphiliClub, in nome dell’antica rivalità ma anche del fair play perché prima di tutto i quattro sono amici e compagni di divertimento sul campo da. A lanciare la sfida alla vigilia è l’ex laziale Fiore, che fa l’occhiolino e – scherzando – stuzzica gli avversari ridendo: “affronteremo due lupacchiotti che proveranno a vender cara la pelle ma sarà dura fermare il volo delle aquile.. dopo la prima bandeja siamo pronti a volare verso la vittoria!”. (seriea24)

Domani il derby di padel tra gli ex di Roma e Lazio - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ... (Webmagazine24)

Domani il derby di padel tra gli ex di Roma e Lazio - (Adnkronos) – Un derby vero ma con il sorriso e in amicizia. E' in programma Domani a ora di pranzo… L'articolo Domani il derby di padel tra gli ex di Roma e Lazio proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Domani il derby di padel tra gli ex di Roma e Lazio - E' in programma Domani a ora di pranzo (dalle 14 in poi) la sfida speciale a padel tra quattro grandi ex calciatori […]. IN campo quattro grandi che hanno fatto la storia del calcio della Capitale: Vincent Candela, Simone Perrotta, Paolo Di Canio e Stefano Fiore Un derby vero ma con il sorriso e ... (Sbircialanotizia)