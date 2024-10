Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, il loro incontro: “Da quante querele non ci vediamo?” (Di domenica 6 ottobre 2024) Barbara d’Urso alla fine ce l’ha fatta e sul finire della trasmissione è scesa in pista per ballare i suoi due balli in qualità di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Una “Ballerina per una notte” strepitosa, #BarbaraDUrso prossima concorrente!!! #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/XkUoZ5HaPZ — BallandoConLeStelle (@BallandoRai) October 5, 2024 Ovviamente tutto l’interesse non era sulla coreografia in sé per sé (insomma, che Barbara d’Urso sappia ballare è cosa nota e infatti è stata bravissima), quanto più sull’incontro con Selvaggia Lucarelli che nonostante tutto non le ha dato 10, ma un 9 come a un Luca Barbareschi qualsiasi. Ma questa è un’altra storia. (Di domenica 6 ottobre 2024)alla fine ce l’ha fatta e sul finire della trasmissione è scesa in pista per ballare i suoi due balli in qualità di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Una “Ballerina per una notte” strepitosa, #DUrso prossima concorrente!!! #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/XkUoZ5HaPZ — BallandoConLeStelle (@BallandoRai) October 5, 2024 Ovviamente tutto l’interesse non era sulla coreografia in sé per sé (insomma, chesappia ballare è cosa nota e infatti è stata bravissima), quanto più sull’conche nonostante tutto non le ha dato 10, ma un 9 come a un Luca Barbareschi qualsiasi. Ma questa è un’altra storia. (Biccy)

