Artem Shablii giovane talento di Maccarese vince gli 80 metri ai campionati italiani cadetti

Fiumicino, 6 settembre 2024 – L'Amministrazione comunale, in rappresentanza della città di Fiumicino, esprime le più sentite congratulazioni adatleta di, per la sua straordinaria vittoria nel corsa velocità sugli 80aiin corso a Caorle. Con un tempo di 8.99 secondi,si è laureato campione italiano, dimostrando un eccezionale. "Siamo orgogliosi di. La sua vittoria non è solo un traguardo personale, ma un motivo di vanto per tutta la città. Il suo impegno e la sua passione per l'atletica ispirano i giovani del nostro territorio. Siamo certi che continuerà a portare alto il nome di Fiumicino e a rappresentare al meglio i valori dello sport. – ha commentato L'Assessore allo Sport, Federica Poggio.