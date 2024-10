A novembre torna la Sagra MeleMiele a Baceno (Di domenica 6 ottobre 2024) La Sagra MeleMiele torna a Baceno da venerdì 1 a domenica 3 novembre con il consueto ricco programma di eventi: fiore all'occhiello è la mostra mercato che offre una panoramica completa sulle migliori produzioni agricole del territorio, senza dimenticare hobbisti e artigiani di qualità.Il (Di domenica 6 ottobre 2024) Lada venerdì 1 a domenica 3con il consueto ricco programma di eventi: fiore all'occhiello è la mostra mercato che offre una panoramica completa sulle migliori produzioni agricole del territorio, senza dimenticare hobbisti e artigiani di qualità.Il (Novaratoday)

Novaratoday - A novembre torna la Sagra MeleMiele a Baceno

Viterbo, a Vallerano torna la Festa della castagna dal 12 ottobre al 3 novembre - Oltre agli immancabili pranzi e alle cene nelle tradizionali cantine tufacee, Vallerano intende consegnare a ciascun visitatore il migliore biglietto da visita del centro dei Cimini: il ridente borgo situato nel cuore della Tuscia viterbese è infatti ancora il primo e unico comune in Italia ... (Italiasera)

Lando Buzzanca "torna" in via Montalbo, a novembre la targa davanti all'ex cinema Manzella - A quasi due anni dalla morte, il nome di Lando Buzzanca sarà impresso per sempre in uno dei luoghi a lui più cari: una targa in ricordo dell’attore palermitano, scomparso nel dicembre 2022, all’età di 87 anni, sarà affissa domenica 17 novembre sul prospetto dell’ex cinema Manzella, tra via... (Palermotoday)

La natura da tutto il mondo: a novembre torna il Sondrio Festival - Le meraviglie e le emergenze, la bellezza estatica e la riflessione, le difese e le minacce: Sondrio Festival apre le porte su un mondo naturale tutto da scoprire, da un continente all'altro, con l'occhio della telecamera guidato da registi talentuosi e appassionati. La XXXVIII edizione della... (Sondriotoday)