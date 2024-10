Vagnati | Stiamo facendo un bel percorso Tutto per far bene

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il direttore tecnico del Torino Davideha parlato per Sky Sport della partita contro l’Inter. Gli ospiti arrivano a San Siro affamati. PRE-PARTITA – Davide, direttore tecnico del Torino, ha anticipato così la partita contro l’Inter: «Sono un po’ sorpreso perchéun bel. La cosa bella è avere un mister che ha molta fame che vuole togliere le problematiche dal punto di vista tecnico e nervoso. Tutte le problematiche che ha un gruppo quando perde una partita. Abbiamo comunqueper fare. Adams? Le ho provate tutte per portarlo a Torino. L’ho seguito con il Southampton, l’ho provato a prendere a gennaio anticipando la cosa ma ci hanno chiesto tanto. Ho lavorato per fargli capire che il Torino e la Serie A possono essere uno step importante per la sua carriera con l’obiettivo di tornare ai grandi palcoscenici internazionali.