Tu si que vales 2024 Veronica e Pietro | tra commozione e denuncia sociale | Video Witty Tv

(Di sabato 5 ottobre 2024) A Tu si que, tra lacrime e, hanno raccontato la loro storia., interrompendosi a più riprese perché non riusciva a parlare, ha raccontato la storia di suo fratello e i suoi sogni. Per una maratona gli ha prestato le sue gambe e le sue braccia. Il racconto ha offerto lo spunto per una. In certi condizioni di salute è difficile vivere con una pensione così bassa. Ecco ilTv Dario insieme asono venuti a #TuSiQueper parlarci del bellissimo sogno di Franco e di come sia nata l'associazione "Sognoattivo"! Un esempio d'amore da seguire che unisce sport e solidarietà Se volete sostenerli andate su https://t.co/XBE8vymAZe pic.twitter.com/BKkStobbaI — Tú sí que(@tusiqueit) October 5,