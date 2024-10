Torna Biosalus quando il benessere si incontra con l’alimentazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Entra nel vivo l’edizione numero 15 del Festival, la kermesse nazionale dedicata a salute,olistico, biologico e alla cultura dello star bene a 360 gradi. Oggi e domani sono tantissime le iniziative in programma nei vari spazi del centro che ormai da anni caratterizzano: al Collegio Raffaello numerosi incontri e conferenze si alterneranno in tre sale per entrambi i giorni. Si va dagli olii essenziali (oggi ore 17.45) alintestinale (domenica ore 14), per arrivare anche alla salute degli animali con un incontro dedicato ai biotipi per la salute del cane.