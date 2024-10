Salto con gli sci Alex Insam beffato nel Grand Prix | il podio sfuma per un solo punto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Se al femminile nel Summerdicon gli sci è stato un vero e proprio trionfo, lo stesso non si può dire al maschile, conche era a un passo dal prestigioso obiettivo del: questo èto per un’inezia, unpiccolo. Il norvegese Marius Lindvik ha vinto l’atto conclusivo delsull’HS140 di Kligenthal riuscendo così a conquistare ilfinale nel circuito. Lo scandinavo ha messo a referto 274,9 punti per precedere lo sloveno Timi Zajc (271,7) ed il connazionale Halvor Granerud (270,5).sul trampolino tedesco non ha saputo andare oltre il 32esimo posto, piazzamento che non gli ha permesso di qualificarsi alla seconda serie di salti e l’ha fatto scivolare al quarto posto della classifica finale del circuito, privandolo così di unche sembrava alla portata dopo l’ottima prima parte del