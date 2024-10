Roma | ubriaco infastidisce clienti e aggredisce militari denunciato 31enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un uomo in stato di ebbrezza crea disordini in un bar su viale Alessandrino ei Carabinieri, finendoper resistenza a Pubblico Ufficiale. Caos nel pomeriggio di ieri in un bar di viale Alessandrino, dove un cittadino straniero ha scatenato una serie di disordini in seguito all’evidente stato di ebbrezza. Dopo aver consumato diverse birre all’interno del locale, l’uomo ha iniziato a infastidire sia iche il gestore, causando una situazione di disagio. Il gestore, di fronte al comportamento molesto e fuori controllo del, ha deciso di chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di. Al loro arrivo, ihanno cercato di identificare l’uomo, ma questo si è rifiutato di fornire le proprie generalità , opponendo resistenza in maniera violenta, arrivando a spintonare i Carabinieri.