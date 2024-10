Repubblica – Napoli Conte cambia la formazione e vince il match Lukaku è più in forma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024)nel-Como ha dovuto sopportare un tempo di malinconica apatia Il, dopo la vittoria recente, ha consolidato la sua posizione in cima alla classifica di Serie A. Questo rappresenta un segnale positivo per la squadra, che sotto la guida del mister Antonioha mostrato una solidità difensiva e una certa incisività in attacco. Si tratta di elementi chiave per mantenere la vetta. Tuttavia il primo tempo non è stato facile per gli azzurri, richiamando una malinconica apatia. Fabregas rispolvera i temi che fecero epoca con il Barcellona Cesc Fabregas, ex centrocampista del Chelsea e della nazionale spagnola, è noto per il suo stile di gioco influenzato da esperienze con il Barcellona, dove ha vinto numerosi trofei. La sua capacità di leggere il gioco e di creare occasioni è stata spesso paragonata a quella di altri grandi centrocampisti.