Prezzi energetici in aumento per le tensioni in Medio Oriente | il Brent sale a 78 dollari

(Di sabato 5 ottobre 2024) Itornano a salire a causa dellein. Il, petrolio di riferimento per il mercato europeo, è arrivato a 78al barile in cinque giorni, mentre il Wti ha superato i 75al barile. Crescono iQuesta settimana isono tornati ai valori di inizio settembre per via dell’allargamento del conflitto ine delle minacce alle infrastrutture petrolifere iraniane da parte di Usa e Israele. Se i valori sono ancora lontani dal picco raggiunto lo scorso aprile (91al barile), durante l’ultima settimana c’è stato un balzo deiimportante. Si calcola undel greggio del 10% che recupera tutti i cali dell’ultimo mese. Il, in particolare, è passato da 71 a 78il barile nel giro di 5 giorni.