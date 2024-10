Pollo al Forno con Zucca Funghi e Patate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ottobre segna l’arrivo decisivo dell’autunno, e con esso arrivano ingredienti che ci preparano alle giornate più fresche e alle serate più lunghe. Tra i prodotti di stagione, la, ie lespiccano per versatilità e sapore.alOggi vi proponiamo una ricetta dialcon, un secondo piatto perfetto per questo periodo dell’anno. Facile da preparare, è ricco di sapori caldi e avvolgenti, ideale da gustare in famiglia o con gli amici. Ingredienti (per 4 persone) 1,2 kg di(potete usare cosce, sovracosce o anche unintero tagliato a pezzi) 500 g di(pulita e senza buccia) 300 g diporcini freschi (o mistose preferite) 500 g di2 spicchi d’aglio 4 rametti di rosmarino fresco 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva 100 ml di vino bianco secco Sale q.b. Pepe nero macinato fresco q.b.