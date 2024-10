MotoGP in tv GP Giappone 2024 | orari warm-up e gara 6 ottobre streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Domani, domenica 6, assisteremo al sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Motegi lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista molto impegnativa dal punto di vista fisico e con l’incertezza dettata dal meteo. Servirà grande capacità di adattamento. Francesco Bagnaia si presenterà al via dopo aver trionfato nella Sprint Race della classe regina e vorrà approfittare della partenza arretrata di Jorge Martin (11°) per recuperare ancora più punti al rivale iridato. Il vantaggio dell’iberico, leader della classifica generale, è attualmente di 15 lunghezze e Pecco, al via dalla seconda piazzola, proverà a far valere la propria velocità, dovendosi però guardare dalla verve di Pedro Acosta, in pole-position.