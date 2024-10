Medioriente | Idf vuole espandere operazioni terra a Gaza per 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ott. (LaPresse) – Gli ordini di evacuazione dell’esercito israeliano (Idf) per parti dei campi di Nuseirat e Bureij nella parte centrale digiungono mentre l’Idf pianifica diledinella Striscia dinel prossimo periodo, mentre si avvicina l’anniversario del 7. Lo riporta il Times of Israel, citando fonti militari, aggiungendo che l’Idf si prepara per eventuali attacchi di Hamas in occasione dell’anniversario. Le zone evacuate si trovano appena a sud del corridoio di Netzarim, dove l’esercito mantiene una presenza semi-permanente.