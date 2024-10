Lodi l’asilo nido Le Gemme riapre nei locali dell’Aler | Un traguardo per il quartiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024)– “Questo è unimportante per noi educatori, per le famiglie, per i bambini, per iltutto”. Queste le parole pronunciate da Michele Maglio, presidente di Famiglia Nuova, all’apertura, della nuova sede delLe, attivo dal 2 settembre inmessi a disposizione dall’Aler e inaugurato ieri pomeriggio, asilo che quest’anno compie 20 anni, che prima aveva la sede in via Polenghi Lombardo ed ora invece si trova in via Campo di Marte, nell’omonimo. Composto da 2 piani, sopra uffici e sotto 4 stanze per i più piccoli per 200 metri quadri, con anche giardino esterno, il nuovo spazio ospita ora 30 bambini. Tra trasloco e restauro della nuova sede sono durati da gennaio a inizio settembre, tempi veloci quindi “grazie alla sinergia tra pubblico e privato” come ha spiegato Arianna Capetti, coordinatrice responsabile del servizio.