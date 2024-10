Lavoro il ritorno del posto fisso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 5 ottobre 2024) «Checco cosa vuoi fare da grande? Io voglio fare il. Che gente serena, che esistenze appagate». Con poche frasi Checco Zalone, in un suo celebre film, ha saputo riassumere magistralmente quello che è stato per intere generazioni il mito del, sinonimo di Poste, scuola, ministeri, in generale di Pubblica amministrazione. Un’immagine che pareva tramontata anche sull’onda di una campagna denigratoria sullo statale «scansafatiche» che si fa timbrare il cartellino dal collega per andarsene al mare. E soppiantata dal modello dell’imprenditore rampante, del self made-man sul modello americano, delsette giorni su sette, «h24», niente Natale e figurarsi a Ferragosto.