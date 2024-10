L’austera verità di Giorgetti fa a pugni con le bugie del governo (Di sabato 5 ottobre 2024) Giancarlo Giorgetti, nella sua lunga esperienza ministeriale e di governo, ha minacciato tante volte le dimissioni, ma non le ha date mai. Chissà se farà la stessa mossa quando, a un certo punto dello scontro dentro la maggioranza, dovrà tirare una linea sopra le richieste dei partiti e resistere al loro malcontento. Magari ha cominciato a minacciarle l’altro ieri, quando ha dovuto correggere il tiro sull’annuncio di nuove tasse e di sacrifici per tutti, perché i conti nella legge di bilancio devono quadrare. L’avvertimento lo ha lanciato due giorni fa in un’intervista rilasciata a Bloomberg, un’agenzia cosiddetta “market sensitive”, e ascoltata da una platea di manager e imprenditori. Tutto con le borse ancora aperte e il conseguente tonfo dell’1,5 per cento. (Di sabato 5 ottobre 2024) Giancarlo, nella sua lunga esperienza ministeriale e di, ha minacciato tante volte le dimissioni, ma non le ha date mai. Chissà se farà la stessa mossa quando, a un certo punto dello scontro dentro la maggioranza, dovrà tirare una linea sopra le richieste dei partiti e resistere al loro malcontento. Magari ha cominciato a minacciarle l’altro ieri, quando ha dovuto correggere il tiro sull’annuncio di nuove tasse e di sacrifici per tutti, perché i conti nella legge di bilancio devono quadrare. L’avvertimento lo ha lanciato due giorni fa in un’intervista rilasciata a Bloomberg, un’agenzia cosiddetta “market sensitive”, e ascoltata da una platea di manager e imprenditori. Tutto con le borse ancora aperte e il conseguente tonfo dell’1,5 per cento. (Linkiesta.it)

Linkiesta.it - L’austera verità di Giorgetti fa a pugni con le bugie del governo

La promessa di Giorgetti: "La manovra del governo non cambia programma" - Il ministro dell'Economia rassicura dopo i nuovi dati sul Pil. E si studia il rialzo delle pensioni minime. (Ilgiornale.it)

Giorgetti: “Pil inferiore alle stime non cambia i piani del governo”, tensione con Tajani - Per Tajani “Giorgetti è stato male interpretato nelle parole dell’altro giorno. Forza Italia contro l’aumento delle tasse “Decidere cosa è extra e cosa non è extra, forse, è da cultura sovietica“, ha attaccato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Non vuole aumentare le tasse, noi ... (Quifinanza.it)

Tajani: “Giorgetti è stato male interpretato, il governo non vuole aumentare le tasse” - Non vuole aumentare le tasse, noi siamo fermissimi ma nessuno nel governo, né noi, né la Lega o FdI vuole aumentare le tasse, è una frase che qualcuno ha strumentalizzato", così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di […]. La dichiarazione del ministro degli Esteri ... (Sbircialanotizia.it)

giorgetti, sacrifici per chi può permetterselo - Giancarlo giorgetti, Ministro dell'Economia, ha recentemente ribadito la sua posizione riguardo alla distribuzione dei sacrifici economici, affermando che 'i sacrifici li deve fare chi se lo può perme ...(informazione.it)

Manovra, giorgetti: “So a chi chiedere sacrifici”. Ires più pesante sugli utili delle imprese - Il Mef valuta sia il taglio delle detrazioni sia un’addizionale. Le trattative parallele con Abi e Confindustria. Spending review per i ministeri con tagli ...(repubblica.it)

Pontida, i dubbi dei militanti leghisti: "Salvini non è insostituibile" e "Roma è ancora ladrona, ma non si può dire più" - Il ministro ai militanti: «Sono figlio di operai, non chiedo sacrifici alla gente che lavora ma a banche e finanza». Avanti con l’ipotesi addizionale Ires per ...(lastampa.it)