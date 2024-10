L’Atalanta schianta il Genoa l’ex Retegui è assoluto protagonista

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Vince5-1 contro il, grazie a Mateoche realizza addirittura tre gol. La Dea conquista la seconda vittoria di fila dopo quella in Champions League. GOLEADA – Al Gewiss Stadium va in scena Atalanta-. Gian Piero Gasperini incontra il suo passato, dopo aver ottenuto una bellissima vittoria mercoledì sera in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk per 3-0. La Dea è la seconda squadra a scendere in campo oggi, dopo la partita dell’Udinese contro il Lecce. Tra poco toccherà all’Inter contro il Torino. A Bergamo non c’è praticamente mai partita. Il match si sblocca al 24? del primo tempo, coche insacca su assist di Lookman. Per l’italo-argentino sarà una serata da ricordare contro il suo ex. In realtà c’è equilibrio fino alla fine del primo tempo, perché nella ripresa ilscompare dal campo.