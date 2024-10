iPhone SE 4 | il ritorno dell’iPhone ‘economico’ di Apple ora con OLED e Face ID

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 5 ottobre 2024)si prepara a rivoluzionare il suo modello di smartphone più accessibile con il lancio dell’SE 4, previsto per il 2025. Questo dispositivo, già al centro di numerose indiscrezioni, promette di portare grandi miglioramenti rispetto ai suoi predecessori, posizionandosi come un’opzione molto interessante per gli utenti che vogliono una un prezzo più accessibile, ma con caratteristiche avanzate. Annunciato il nuovoSE 4 (Credits: ANSA) – VelvetMagSE 4, design rinnovato e displayUna delle novità più significative dell’SE 4 è l’abbandono del design ormai datato delle versioni precedenti, in favore di un look più moderno, simile a quello degli attuali16. Secondo i rumor, il nuovoSE adotterà un displayda 6,1 pollici, un cambiamento importante rispetto al display LCD utilizzato nelle generazioni precedenti.