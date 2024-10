“Io sono un po’ matto… e tu?” la clip del film con una Claudia Gerini ludopatica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 5 ottobre 2024) Raul Bova insonne cronico, Marco Bocci dipendente sessuale, Stefano Fresi che pensa di essere anoressico. E poi Edoardo Leo in preda alla claustrofobia ele scene di ordinaria e divertente follia di Ioun po’ matto e tu?, al cinema il 7, 8 e 9 ottobre. Uninsolito innanzitutto per il cast, composto, da un lato, da famosi attori italiani, dall’altro, dai ragazzi della Compagnia Stabile del Teatro Patologico. Nelproprio questi ragazzi, i cosiddetti “matti” o “disabili mentali”, ad aiutare i personaggi “normali” a risolvere le loro ansie e paure. Per aiutarci a scoprire che, di qui come di là , da vicino nessuno è “normale”.