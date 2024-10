Golf Alfred Dunhill Championship 2024 | Hatton in testa dopo il 3giro

Golf, Alfred Dunhill Championship 2024: Hatton in testa dopo il 3°giro (Di sabato 5 ottobre 2024) Tyrrell Hatton guida la classifica al termine del terzo giro dell’Alfred Dunhill Championship. L’inglese recupera ben otto posizioni e si prende la testa con un totale di -22 (194 colpi), con un colpo di margine sul belga Nicolas Colsaerts e tre sul francese Tom Vaillant. Quinta posizione per Tommy Fletwood, mentre in quarta c’è il danese Rasmus Neergad-Peersen, protagonista di un -11 durante questa terza giornata. In top-10 provvisoria anche John Rahm a -15. Migliore degli azzurri Lorenzo Scalise, che supera il taglio piazzandosi in trentesima posizione; con lui anche Francesco Laporta. Eliminati invece Filippo Celli e Guido Migliozzi, coì come Renato Paratore. Golf, Alfred Dunhill Championship 2024: Hatton in testa dopo il 3°giro SportFace. (Di sabato 5 ottobre 2024) Tyrrellguida la classifica al termine del terzo giro dell’. L’inglese recupera ben otto posizioni e si prende lacon un totale di -22 (194 colpi), con un colpo di margine sul belga Nicolas Colsaerts e tre sul francese Tom Vaillant. Quinta posizione per Tommy Fletwood, mentre in quarta c’è il danese Rasmus Neergad-Peersen, protagonista di un -11 durante questa terza giornata. In top-10 provvisoria anche John Rahm a -15. Migliore degli azzurri Lorenzo Scalise, che supera il taglio piazzandosi in trentesima posizione; con lui anche Francesco Laporta. Eliminati invece Filippo Celli e Guido Migliozzi, coì come Renato Paratore.inil 3°giro SportFace. (Sportface)

